Nieuw richtlijn na zaak-Chovanec: geen cel meer voor psychotische arrestanten

23 september 2020

05u09

Bron: Belga 0 De lokale en federale politie willen extreem agressieve arrestanten niet meer in de cel opsluiten. Een goede maand na het uitlekken van de zaak-Chovanec stelde de politietop een eerste nieuwe richtlijn voor. Dat schrijven de kranten van Mediahuis vandaag.

De lokale en federale politietop publiceerde maandag een info­fiche, gericht aan alle personeelsleden. Daarin worden duidelijke richtlijnen vermeld over hoe ze het beste omgaan met arrestanten die symptomen van het zogenaamde ‘excited delirium syndrome’ (EDS) vertonen, de gemoedstoestand waarbij arrestanten uiterst agressief zijn en onder meer zichzelf pijnigen, zoals in de zaak-Chovanec.

Voornaamste verandering is dat dergelijke arrestanten bij voorkeur niet meer naar de cel gebracht worden. "Probeer de persoon naar een veilige omgeving te loodsen", klinkt het. "Vermijd opsluiting in een cel en laat de betrokkene bij voorkeur overbrengen met een ambulance onder toezicht van een (mug)arts. Zorg voor eventuele bewaking bij transport naar en verblijf in het ziekenhuis." Dat geldt ook voor mensen die al in de cel zitten en daar EDS-symptomen beginnen te vertonen.

Bovendien moet de Officier Bestuurlijke Politie, de chef die verantwoordelijk is voor de arrestatie, steeds ter plaatse komen. In de zaak-Chovanec was die er niet.