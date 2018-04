Nieuw restaurant Kobe Desramaults haalt zesde plaats in Europese top 100 Redactie

24 april 2018

21u17

Bron: Belga 2 Het nieuwe adres van de Vlaamse chef Kobe Desramaults, "Chambre Séparée"(1 ster) in Gent, is zesde geworden in de lijst van 100 beste restaurants in Europa die de Amerikaanse website Opinionated About Dining opgesteld heeft. Het klassement is samengesteld op basis van 175.000 restaurantbezoeken door 5.700 mensen.

In het klassement staan in totaal 7 Belgische restaurants. De top drie wordt gevormd door de Zwitser Andreas Caminada van "Schloss Schauenstein"(3 sterren) in Fürstenau, gevolgd door de Zweed Magnus Nilsson van "Fäviken"(2 sterren) in Järpen en de Spanjaard Víctor Arguinzoniz van "Etxebarri" ( 1 ster) in Axpe.

Binnen de top 100 staan ook "Hertog Jan" (3 sterren) van Gert de Mangeleer in Zedelgem (11de), "L'air du temps" (2 sterren) van Sang-Hoon Degeimbre in Liernu (35ste), "Hof van Cleve" (3 sterren) van Peter Goossens in Kruishoutem (36ste), "Bon Bon" (2 sterren) van Christophe Hardiquest in Brussel (71ste), "The Jane" (3 sterren) van Sergio Herman en Nick Bril in Antwerpen (73ste), en "Souvenir" van Vilhjalmur Sigurdarson in Gent (95ste).

Desramaults stond in 2016 op de derde plaats in de lijst met zijn toenmalige restaurant "In de Wulf"(2 sterren) in Dranouter, dat ruim een jaar geleden de deuren sloot. In 2014 behaalde hij zelfs de eerste plaats.