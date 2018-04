Nieuw record voor Jong Keukengeweld TK

06 april 2018

09u31

Bron: Belga 0 Dat de liefde van de jonge Vlaming door de maag gaat, is nog maar eens bewezen: 17.523 jongeren hebben de voorbije maand maart geboekt bij een van de 53 Jong Keukengeweld-chefs. Dat meldt Toerisme Vlaanderen. Samengeteld met de cijfers van 2017 gaat het om een nieuw record voor de actie, zegt de organisatie vandaag.

De jongerenactie is een onderdeel van de imagocampagne Jong Keukengeweld van Toerisme Vlaanderen. Jongeren van 18 tot en met 30 jaar betalen 49 euro voor een driegangenmenu, inclusief water en aangepaste wijnen of bieren. In restaurants met een Michelinster of een Gault&Millau-score vanaf 15/20 betalen ze 59 euro.

Volgens Toerisme Vlaanderen zijn de cijfers een nieuw record. "Met de boekingen van oktober 2017 er bij komen we op een algemeen totaal van 36.973 boekingen voor de jongerenactie 2017-2018. Dat zijn er bijna 10.000 of 37 procent meer dan tijdens de jongerenactie 2016-2017."

Eetcultuur

Op 10 september 2018 geeft Vlaams minister voor Toerisme Ben Weyts samen met Toerisme Vlaanderen, Horeca Vlaanderen, de provinciale toeristische diensten en de steden het startschot voor de tiende editie van Jong Keukengeweld. "Dan weten we meteen ook welke nieuwe lichting jonge topchefs Vlaanderen een heel jaar lang in binnen- en buitenland op de kaart zullen zetten als gastronomische topbestemming", zegt Stef Gits, woordvoerder van Toerisme Vlaanderen. "En dat is erg belangrijk want eten en drinken is meer dan ooit een volwaardige vrijetijdsbesteding geworden. Voor 40 procent van alle toeristen is eetcultuur één van de top drie redenen om een reis te plannen. Meer nog: 6 procent kiest louter op basis van de goede keuken zijn of haar toeristische bestemming."