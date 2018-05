Nieuw record: België telt dit jaar meest zomerse dagen sinds begin metingen TTR

27 mei 2018

09u59

Bron: Belga, Meteovista 3 Niet alleen de zware onweersbuien, maar ook de exotische temperaturen zijn kenmerkend voor deze maand mei. België telt dit jaar de meeste zomerse dagen sinds het begin van de metingen volgens Meteovista. Ook in Nederland werd een record gemeten. In De Bilt kwam de temperatuur niet onder de 18,3 graden uit. Dat was, sinds in 1901 met de metingen is begonnen, nog nooit in mei voorgekomen, meldt Weerplaza.

Het meirecord voor een nacht stond op 16,9 graden en dat dateert van zes jaar geleden. In België haalden we in de voorbije nacht ook een vrij hoge minimumtemperatuur van 18,3 graden, zegt weerman David Dehenauw van het KMI, maar het is bij ons geen record. We hebben een 19,8 graden Celsius als hoogste minimum gehaald op 24 mei 1922 en recenter haalden we een 18,6 graden op 11 mei 1989.

Tot nu toe had 2008 de meeste zomerse dagen (maximumtemperatuur van 25 graden of hoger): namelijk 7. Dit jaar komt dit aantal op 8 uit en dat is sinds het begin van de metingen nog niet eerder voorgekomen in België. Het aantal warme dagen (maximumtemperatuur 20 graden of hoger) komt uit op 20. Dit is een evenaring van het record uit 2008.

Tropische dagen in mei zijn vrij bijzonder, maar niet uniek. In Ukkel wordt het gemiddeld eens in de tien jaar tropisch warm in mei en in de Kempen eens in de zeven jaar. Normaal schijnt de zon gemiddeld zo'n 205 uur in mei. Volgens Meteovista komen we deze maand uit op maar liefst 250 zonuren.

