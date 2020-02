Nieuw project van naaktmodel Marisa Papen hekelt onethische zijdeproductie KV

07 februari 2020

01u16 0 In haar nieuwste project neemt naaktiviste Marisa Papen de praktijken van de luxe-industrie op de korrel. Ze richt daarbij haar pijlen op Hermès, een van ‘s werelds grootste luxemerken en kreeg daarbij de steun van niemand minder dan Dimitri Mussard, de achterkleinzoon van oprichter Thierry Hermès.

Na haar antireligieuze fotoreeks FXCKRLGN (Fuck Religion, red.), besloot Papen zich vorig jaar weer volop te wijden aan het klimaatactivisme en aandacht te vragen voor hedendaagse ecologische problemen.

Haar nieuwste werk is een ‘Firefighter crate’, een artistieke koffer die drie hedendaagse problemen aan de kaak stelt: het gebruik van onethische materialen, niet-duurzame verpakkingen en het gebrek aan compensatie van onze ecologische voetafdruk.



Centraal in de uit gerecycleerd hout vervaardigde koffer staat een foto van Papen op het dak van de Hermès-boetiek in Biarritz. Die werd in 2016 genomen, nadat Papen en haar team erin slaagden om vermomd als brandweerlui op het dak van het gebouw te geraken en vervolgens naakt voor de lens te poseren. Dimitri Mussard, kleinzoon van Thierry Hermès en zoon van Pascale Mussard, voormalig artistiek directrice bij Hermès, raakte geïntrigeerd door de foto en besloot zich mee achter Papens nieuwste project te scharen, samen met kunstgalerij Frank Rose en de iconische Braziliaanse chef Alex Atala.

Modehuis Hermès staat wereldwijd gekend voor zijn luxueuze zijden sjaaltjes, maar Papen en co. wijzen erop dat de productie van zijde weinig duurzaam is en ook ethische vragen oproept. Om één kilo zijde te vervaardigen, worden immers meer dan 5000 zijderupsen levend gekookt wanneer ze de coconfase bereiken. De inhoud van de Firefighter Crate moet bijdragen tot de bewustwording over de zijdeproductie en bevat daarom een sjaal uit polyester, die exact dezelfde look en feel heeft als zijde.

Wereldwijd worden slechts 50 exemplaren van de Firefighter Crate verkocht. Het prijskaartje is pittig, maar liefst 7.500 euro, maar de opbrengst gaat naar het goede doel, meer specifiek het ATA Institute, een stichting die werd opgericht door de iconische Braziliaanse chefkok Alex Atala. De ingrediënten die hij gebruikt in zijn restaurant worden op duurzame wijze geproduceerd in samenwerking met de inheemse stammen in het Amazonewoud. Wie een koffer koopt, mag overigens samen met een gast naar keuze gaan eten in Atala’s tweesterrenrestaurant DOM Restaurante in Sao Paolo.