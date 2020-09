Nieuw proces tegen arts die euthanasie heeft uitgevoerd bij Tine Nys nadat Cassatie arrest heeft vernietigd KVE

15 september 2020

14u42 34 Het Hof van Cassatie heeft beslist dat er een nieuw proces komt tegen de arts die de euthanasie heeft uitgevoerd bij Tine Nys. Het Hof heeft geoordeeld dat de vrijspraak van arts Joris Van Hove niet voldoende werd gemotiveerd.

Begin dit jaar werd de arts nog vrijgesproken door een volksjury na een assisenproces in Gent. Maar de familie van Tine Nys was het daar niet meer eens en stapte naar het Hof van Cassatie.

De 38-jarige Tine Nys kreeg op 27 april 2010 euthanasie op basis van psychisch lijden. Volgens het openbaar ministerie werden de voorwaarden van de euthanasiewet niet nageleefd en de drie artsen betrokken in de euthanasie moesten zich verantwoorden voor het hof van assisen.



De zaak startte nadat een van de zussen van de vrouw een klacht met burgerlijke partijstelling had ingediend. Het gerecht onderzocht de zaak, maar de procureur des Konings in Dendermonde vorderde de buitenvervolgingstelling. De raadkamer in Dendermonde oordeelde in 2016 om de artsen buiten vervolging te stellen, maar de burgerlijke partij ging daartegen in beroep.

Vergiftiging

Het parket-generaal vroeg daarna ook de verwijzing voor vergiftiging van Tine Nys. De Gentse kamer van inbeschuldigingstelling besloot uiteindelijk eind 2018 om de drie artsen te verwijzen naar het Gentse hof van assisen voor vergiftiging. Het was de eerste keer dat artsen zich daarvoor moesten verantwoorden sinds de inwerkingtreding van de euthanasiewet in 2002.

Het Gentse hof van assisen had in de nacht van 30 op 31 januari de drie artsen vrijgesproken.

Het Hof van Cassatie heeft nu geoordeeld dat er een probleem was met de motivering en dat het arrest moet worden vernietigd. Daardoor moet er nu een nieuw proces komen voor Van Hove. Dat nieuwe proces zou dan voor de rechtbank van Oost-Vlaanderen moeten plaatsvinden.

