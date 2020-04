Nieuw probleem met maskers: deel van nieuwe lading sluit onvoldoende aan SVM

01 april 2020

09u00

Bron: De Tijd 0 De problemen met de mondmaskers blijven aanhouden. Vorige week werden meer dan 775.000 exemplaren van het type FFP2 verdeeld onder de ziekenhuizen, maar nu blijkt dat een deel ervan onvoldoende aansluit. Dat weet ‘De Tijd’.



De maskers in kwestie filteren de ingademde lucht en bieden zo de beste bescherming voor zorgverstrekkers. Helaas zijn ze voor sommigen te groot, waardoor het virus via openingen aan de mond en de neus zou kunnen binnenglippen.

Met de kwaliteit is niets mis, maar de mondmaskers bestaan wel in verschillende maten. “In normale omstandigheden kunnen we in alle maten voorzien, maar door het coronavirus zijn de omstandigheden niet normaal”, klinkt het.

De rekkers inkorten zou een creatieve oplossing kunnen zijn, maar ideaal is die situatie niet. Het kabinet van Philippe De Backer onderzoekt nu hoe die maskers aangepast kunnen worden, zodat ze alsnog bruikbaar zijn. De ziekenhuizen hebben vooralsnog voldoende FFP2-mondmaskers, de woonzorgcentra, de revalidatie- en de psychiatrische ziekenhuizen niet.

