Nieuw: politiewagen met “verdachtenkooi”

LDW

01 juli 2019

15u56

1

In Gent is een nieuw politievoertuig voorgesteld. De keuze viel op een Volkswagen Tiguan Allspaces, een SUV-model. Opvallend aan dit voertuig is dat verdachten in een soort kooi worden vervoerd die op maat gemaakt werd voor deze auto. Kostprijs per auto? 65.000 euro.