Nieuw plan voor opsluiten mensen zonder papieren IB

19 september 2018

04u18

Bron: Belga 2 Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lanceert een nieuw systeem om mensen zonder papieren op te sluiten in gesloten centra. Dat legt hij voor aan de premier, die het voortouw neemt in de strijd tegen illegale migratie. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De bedoeling is alleen nog transmigranten op te sluiten in Steenokkerzeel en Brugge, waar de 160 plaatsen komen voor mensen zonder papieren die van snelwegparkings geplukt worden, klinkt het. Dat aantal van 160 plaatsen was al eerder aangekondigd.

Een circulatiesysteem moet elke dag 40 plekken vrijmaken voor nieuwe mensen, schrijft De Tijd ook. Het blijft wel onduidelijk wat dat systeem precies inhoudt.

Volgens De Tijd trekt Francken met het nieuwe circulatiesysteem vrijdag naar de ministerraad.