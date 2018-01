Nieuw overleg levert niets op: geplande acties in gevangenissen gaan door SVM

18 januari 2018

18u08

Bron: Belga 0 Nieuw overleg tussen minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en de cipiersbonden heeft niets concreets opgeleverd. De geplande acties vanaf eind deze maand gaan dus door, waarschuwt ACOD. De acties zijn gericht tegen het chronische personeelstekort in de gevangenissen.

De actiekalender raakte eerder al bekend: vanaf 29 januari zal het gemeenschappelijk vakbondsfront (ACV en ACOD) starten met waarschuwingsacties. Die eerste week zal men twee uur later starten met zijn shift.

Op 2 februari volgt een 24 urenstaking, gevolgd door nieuwe waarschuwingen in de week van 5 februari. Dan zal er dagelijks twee uur later aan de dienst begonnen worden. Op 9 februari start een nieuwe 24 urenstaking. Op 12 februari volgt een evaluatie. De actiekalender geldt voor alle gevangenissen in het hele land.

"Woordbreuk"

ACOD is vooral verontwaardigd dat op de vergadering van gisteren het ondertekende protocol van 30 mei 2016 plots opnieuw in vraag werd gesteld. "Er was met de minister een overeenkomst om het kader op te vullen tot 7.075 voltijds equivalenten. Groot was dan ook onze verbazing dat het kader maar kan worden opgevuld tot 6.825 FTE's. Hier is duidelijk sprake van woordbreuk", hekelt de socialistische vakbond.

"Ook de overige personeelscategorieën blijven in de kou staan. En voor de bevorderingen moeten er nu plots extra middelen worden gezocht, terwijl ook deze problematiek in het ondertekende akkoord van 2016 staat."

Dat minister Geens intussen in de Kamer verklaringen aflegt over de minimale dienstverlening vindt het ACOD niet kunnen. "Misschien kunnen de regeringspartijen eerst eens werk maken van het uitvoeren van getekende akkoorden?"