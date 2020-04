Nieuw medisch attest in de maak voor wie in quarantaine zit IB

15 april 2020

05u04

Bron: Belga 0 Er komt een nieuw medisch attest voor wie niet ziek is, maar uit voorzorg voor het coronavirus toch in thuisquarantaine moet blijven. De Groep van Tien heeft daarover een akkoord bereikt, schrijft De Tijd vandaag.

Vakbonden en werkgevers zijn het al weken oneens over het statuut van werknemers die thuiszitten met een doktersbriefje omdat ze mogelijk besmet zijn met het coronavirus. De vakbonden vragen dat zij gewaarborgd loon krijgen, de werkgeversorganisaties willen dat ze terugvallen op tijdelijke werkloosheid of een ziekte-uitkering.

De Groep van Tien, die de kopstukken van bonden en werkgevers verzamelt, heeft de knoop dinsdag doorgehakt, schrijft De Tijd: er komt een nieuw medisch attest voor wie thuis moet blijven uit voorzorg. De werkgever moet dan nagaan of telewerk met behoud van loon mogelijk is. Kan dat niet, dan valt de betrokken werknemer terug op een uitkering voor tijdelijke werkloosheid. Dat moet bedrijven die heel wat personeel ziek zien uitvallen maar gewoon loon moesten blijven betalen, beschermen.

Voor wie effectief ziektesymptomen heeft en niet in staat is om te gaan werken, verandert er niets. Die werknemers hebben recht op gewaarborgd loon en eventueel, in een latere fase, op een ziekte-uitkering.

Uitkeringen op elkaar afgestemd

De sociale partners hebben daarnaast ook beslist om de ziekte-uitkering en de uitkering voor tijdelijke werkloosheid op elkaar af te stemmen. Die zijn nu respectievelijk begrensd op 60 en 70 procent van het inkomen, wat perverse effecten kan hebben omdat het zieke mensen ontmoedigt om een ziekte-uitkering te vragen. De ziekte-uitkering wordt nu tijdelijk opgetrokken tot 70 procent van het loon.

Tot slot is de Groep van Tien overeengekomen een meldingsplicht op te leggen voor bedrijven die hun personeel in tijdelijke werkloosheid zetten. Nu weten werknemers vaak pas erg laat waar ze aan toe zijn, wat vervelend is voor wie zijn gezinsleven moet plannen.

Het akkoord tussen de sociale partners is een principeakkoord. Het moet woensdag nog formeel worden goedgekeurd en belandt daarna op de regeringstafel. Gewoonlijk volgt de regering de voorstellen van de Groep van Tien op.