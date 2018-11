Nieuw Mechels schepencollege verjongt en vervrouwelijkt TT

23 november 2018

13u43

Bron: Belga 0 Ook de komende legislatuur is de stadslijst, het kartel van Open Vld, Groen en M+, in Mechelen aan de macht. Vandaag werden de leden van het schepencollege voorgesteld. Het gaat om vijf oudgedienden die al eerder een Mechels mandaat bekleedden en vier nieuwkomers.

Bart Somers (Open Vld) blijft ook de volgende zes jaar burgemeester van Mechelen en is daarmee aan zijn vierde ambtstermijn toe. Hij krijgt de bevoegdheden algemene zaken, veiligheidsbeleid en communicatie en participatie.

Eerste schepen wordt Kristof Calvo (Groen), die in eerste instantie titelvoerend eerste schepen wordt aangezien hij geen mandaten mag cumuleren. Calvo is nieuw als schepen, maar zit al wel vele jaren in de gemeenteraad. Hij wordt opgevolgd door Patrick Princen (Groen), die de bevoegdheden openbare werken, natuur en groenontwikkeling krijgt.



Daarnaast blijft Greet Geypen (Open Vld) op post als schepen, net als Koen Anciaux (Open Vld) en Marina De Bie (Groen). Zij worden in de helft van de legislatuur opgevolgd door nieuwe krachten. Anciaux wordt opgevolgd door Vicky Vanmarcke (Open Vld), wie De Bie zal opvolgen is nog niet bekend. Op die manier wil de stadslijst de kans geven aan nieuw, jonger politiek talent om ook door te groeien.

Greet Geypen krijgt de bevoegdheden stadsontwikkeling, ruimtelijke ordening, wonen, economie en ondernemen en personeelszaken. Anciaux wordt schepen van financiën, monumentenzorg, bouwen, landbouw en dierenwelzijn. De Bie krijgt onderwijs, klimaat en energie en slimme stad als bevoegdheden.

Ook huidig schepen Björn Siffer (Groen) blijft op post, nu als schepen van cultuur, toerisme en dorps-en wijkzaken. Partijgenote Gabriella De Francesco is dan weer een nieuwkomer, net als Abdrahman Labsir (Open Vld). De Francesco wordt schepen van OCMW, sociale zaken, armoedebestrijding, diversiteit en gelijke kansen, Labsir krijgt jeugd, sport en preventie onder zijn hoede.

Het laatste schepenambt is voor Alexander Vandersmissen (Open Vld), huidig voorzitter van Woonpunt. Hij wordt schepen van mobiliteit, dienstverlening, beleid voor senioren en personen met een beperking.

De gemeenteraad wordt voorgezeten door Fabienne Blavier, al jarenlang gemeenteraadslid voor Open Vld. De 23-jarige Arthur Orlians wordt voorzitter van Woonpunt en de 24-jarige Elisabet Okmen wordt voorzitter van het sociaal verhuurkantoor.

"We hebben het sterkste team dat ooit onze stad heeft bestuurd" zegt burgemeester Somers zelfverzekerd. "Het is een diverse ploeg die heel complementair is, een goed evenwicht van continuïteit en mensen met nieuwe energie. We gaan er met heel veel enthousiasme, liefde voor de stad en verantwoordelijkheidszin tegenaan."

Het nieuwe bestuursakkoord wordt nog volop samengesteld. Als basis daarvoor dient het partijprogramma waarmee de stadslijst naar de kiezer trok, maar er wordt ook gekeken naar de partijprogramma's van andere partijen om zich daardoor te laten inspireren.