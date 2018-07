Nieuw geval van ziekte van Newcastle bij pluimveehandel in Haaltert kv

04 juli 2018

23u36

Bron: FAVV 0 Het Voedselagentschap (FAVV) heeft de ziekte van Newcastle, ook gekend als de pseudovogelpest, vastgesteld bij dieren van een pluimveehandel in de Oost-Vlaamse gemeente Haaltert. Deze besmetting komt bovenop de tien al gekende besmettingen bij hobbyhouders, die sinds 26 april 2018 werden vastgesteld.

Rondom de pluimveehandel werd een toezichtsgebied met een straal van tien kilometer afgebakend. Daarbinnen is een verbod van kracht voor het verplaatsen van alle pluimvee en broedeieren. Alle professionele pluimveehouders in deze zones moeten een bedrijfsinventaris overmaken aan het Voedselagentschap. In deze zones zijn alle verzamelingen van pluimvee en vogels verboden.

Binnen de zone van 500 meter rondom de besmetting moet bovendien alle pluimvee, zowel van hobbyhouders als op professionele bedrijven, gedurende 21 dagen opgehokt en gevaccineerd worden. Hobbyhouders dienen een inventaris van hun pluimvee over te maken aan de gemeente.

Besmettingsgevaar

Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle soorten pluimvee en vogels besmetten. Bij besmetting met een erg agressieve stam treden zenuwsymptomen (waaronder een stijve nek) en een massale sterfte op. Het virus wordt verspreid door direct contact met besmette vogels, door contact met besmet materiaal (bijvoorbeeld voeding of drinkwater, verontreinigd door uitwerpselen), of via lucht.

De ziekte vormt echter geen gevaar voor de mens. De consumptie van vlees of eieren van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders in het algemeen raadt het Agentschap de vaccinatie sterk aan.

Compensatiemaatregelen

"Ik herinner eraan dat wanneer er in het kader van de bestrijding van de ziekte van Newcastle pluimvee wordt opgeruimd in opdracht van het FAVV, er voor zowel de professionele houders als de hobbyhouders een systeem van compensaties voor de gedode dieren bestaat. Dit jaar is hiervoor niet minder dan 900.000 euro voorzien voor de pluimveesector", zegt federaal Minister van Landbouw Denis Ducarme.