Nieuw geval van Afrikaanse varkenspest in Wallonië

KVDS

30 oktober 2019

09u11

Bron: Belga

2

Op 21 oktober is een nieuw geval van Afrikaanse varkenspest ontdekt in het kamp Lagland in Aarlen, in de besmette zone. Dat melden L'Avenir en Sudpresse.