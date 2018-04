Nieuw gevaar van radicalisme in gevangenissen: terrorist van morgen koopt zijn wapens achter de tralies Guy Van Vlierden

18 april 2018

11u00 0 Een moslimterrorist geraakt niet zo makkelijk aan een vuurwapen als vaak wordt gedacht. De zwarte markt is een besloten wereld, waar alleen geradicaliseerde oud-criminelen hun slag kunnen slaan. Maar nu er steeds meer extremisten in de gevangenis vliegen, wordt gevreesd dat ze juist daar de nodige contacten opdoen.

Vuurwapens zijn het belangrijkste middel van terroristen geworden, zo stipte Europol recent nog aan. Soms worden die in combinatie met explosieven gebruikt, zoals bij het Parijse bloedbad van november 2015 — maar steeds vaker vallen de doden door de loop van een geweer. Toch is het nog altijd niet zo gemakkelijk voor een moslimterrorist om vuurwapens in handen te krijgen. De illegale markt is heel gesloten en de misdaadorganisaties die de handel beheersen, schrikken ervoor terug om zaken te doen met terroristen — zo leert een lijvig onderzoeksrapport dat zopas werd voorgesteld door het Vlaams Vredesinstituut.

Voor die misdaadorganisaties is de handel in wapens slechts een bijkomstige inkomensbron en ze huiveren voor de aandacht die een aanslag trekt. De keren dat hun koopwaar toch bij terroristen is beland, gebeurde dat vaak achter hun rug. Het is niet voor niets dat een terreurgroep zoals de Islamitische Staat (IS) zijn rekruten adviseert om hun bedoelingen te verbergen wanneer ze op wapens uitgaan. "Vermijd uiterlijke tekenen van religie en doe alsof je een overval plant", zo stond er ooit uitdrukkelijk te lezen in een magazine van IS. En hoe strakker georganiseerd de misdaad is in een land, hoe moeilijker een terrorist er aan wapens geraakt. Zo is dat in Italië nagenoeg onmogelijk door de controle van de maffia.

Terroristen die toch vuurwapens wisten te kopen, hadden bijna allemaal een crimineel verleden — en daardoor nog een voetje binnen in dat milieu. Dat geldt voor Mohamed Merah, de jonge extremist die in maart 2012 zeven mensen doodde in het zuiden van Frankrijk — voor de schutter in het Joodse Museum van Brussel, Mehdi Nemmouche — en voor de broers El Bakraoui, die de Brusselse terreur van 22 maart 2016 van wapens voorzagen. Dat het zonder crimineel verleden niet lukt om zich te bewapenen, toont het rapport met een voorbeeld uit Antwerpen. Daar smeedden tienerterroristen plannen om een patrouillerende soldaat van zijn wapen te beroven omdat ze er zelf geen vonden.

Maar die drempel dreigt te verlagen, waarschuwt het rapport — precies doordat er dezer dagen zoveel extremisten in de gevangenis vliegen. Het grootste risico gaat uit van kleine garnalen die slechts korte tijd achter de tralies belanden. Zij hebben vaak nog geen enkele band met het misdaadmilieu, maar doen die daar gemakkelijk op. En zodra ze dan weer vrij zijn, weten ze de weg naar wapens wel te vinden. Gevallen waarin terroristen wapendeals van in hun cel beklonken, lijken er nog niet te zijn. Maar in Nederland werden er al pogingen gesignaleerd en ook in Groot-Brittannië is al verwittigd voor de verbindende rol die een gevangenis kan spelen tussen wapenhandel en terreur.