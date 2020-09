Nieuw federaal mensenrechteninstituut FIRM heeft eindelijk voorzitter en vicevoorzitter kv

03 september 2020

22u26

Bron: Belga 0 Olivier De Schutter, professor aan de UCLouvain en sinds mei VN-rapporteur over extreme armoede en mensenrechten, wordt de voorzitter van het nieuwe federale mensenrechteninstituut, het FIRM. Eva Brems, professor aan de UGent en voormalig voorzitter van Amnesty International Vlaanderen, wordt vicevoorzitter. Dat maakte het mensenrechteninstituut vandaag bekend, na een inaugurale zitting een dag eerder waarbij de voorzitter en vicevoorzitter werden aangewezen.

Het parlement keurde in april 2019 de oprichting goed van het FIRM, maar het duurde nog tot afgelopen zomer tot het de twaalf leden van de raad van bestuur benoemde. Ons land kreeg al jaren kritiek omdat het aan zo'n overkoepelend orgaan ontbrak, onder meer van de Verenigde Naties. Het instituut zal tussenbeide komen waar andere instanties, zoals interfederaal gelijkekansencentrum UNIA of federaal migratiecentrum MYRIA, niet optreden.

De raad van bestuur verkoos woensdag ook een uitvoerend secretariaat, met Willem Debeuckelaere, de vroegere voorzitter van de Privacycommissie, en Muriel Clavie, verantwoordelijk voor juridische bijstand aan de balie. Het FIRM heeft de taak om adviezen, aanbevelingen of verslagen te verstrekken aan de federale regering, Kamer, Senaat en elke andere officiële instantie, om de fundamentele rechten te waarborgen die voortvloeien uit de internationale verdragen die ons land is aangegaan.



Het FIRM is enkel bevoegd voor het federale niveau. Maar via een samenwerkingsakkoord tussen de federale en regionale instanties is ook een interfederale aanpak gepland, klinkt het in een persbericht.