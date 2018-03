Nieuw dopje op waterflesjes, daar zijn klanten van Colruyt en Delhaize allesbehalve blij mee FT

01 maart 2018

11u59

Bron: VRT NWS & Het Nieuwsblad 788 De nieuwe waterflesjes van het huismerk van Delhaize en Colruyt vallen niet in de smaak. De draaidopjes die de supermarktketens vorig jaar vervangen hebben door klikdopjes zijn moeilijk open te krijgen en zitten in de weg bij het drinken, klinkt het. Men verving ze nochtans om een goede reden.

Hoe minder plastic, hoe beter. Dat denken ook steeds meer winkelketens. Het deed onder meer Colruyt en Delhaize in december vorig jaar beslissen de draaidopjes van hun waterflesjes 'Everyday' en 'Romy' - de huismerken - te vervangen door milieuvriendelijkere dopjes. De klikdopjes blijven aan het flesje hangen terwijl je drinkt waardoor de kans minder groot is dat ze in de natuur of op straat terechtkomen. Volgens Delhaize besparen ze dankzij de nieuwe dop 8 ton plastic per jaar.

De consument is echter niet tevreden met de wijziging. Dat hebben de klantendiensten van de twee ketens gemerkt. Ook op sociale media wordt weleens geklaagd over de nieuwe dopjes. "We hebben een honderdtal klachten binnengekregen", zegt woordvoerder van Delhaize, Roel Dekelver, aan VRT NWS. "Dat is meer dan bij een andere productvervanging en meer dan voorzien was of zou mogen." Bij de supermarkt houden ze alvast rekening met de aanmerkingen en zeggen ze te zullen bekijken welke verbeteringen mogelijk zijn. Ook de terugkeer naar de schroefdop wordt niet uitgesloten. Ook bij Colruyt kregen ze "aanzienlijk" veel klachten binnen.

Wie moeite heeft met het dopje, alvast één raad: duw het helemaal naar achteren zodat het niet in de weg zit bij het drinken. "Misschien kan een tekening op het etiket veel frustratie en verwarring vermijden", zegt persverantwoordelijke van Colruyt, Hanne Poppe, nog.

Ik deed vanmorgen een flesje water open (zo met een nieuwe dop van de colruyt) en wij waren nog half aant slapen toen we echt letterlijk die halve fles water over ons kregen and it was terrible want da water was zo koud als de kamer but still funny tho x L I Z Z I E ⚓(@ LieslOst) link

Ik vind het fijn dat jullie hierin willen investeren. Het is echter niet fijn elke keer een kwak water over mij heen te krijgen als ik zo’n flesje opendoe ... a_r_a_n_k_a(@ arankastar) link