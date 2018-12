Nieuw decreet dat kamperen aan schoolpoort moet oplossen gaat koelkast in KVDS

18 december 2018

19u30

Bron: Belga 0 Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is zwaar ontgoocheld dat de Franse gemeenschapscommissie in Brussel het nieuwe inschrijvingsdecreet voor scholen in de koelkast heeft gestopt door een belangenconflict in te roepen.

Het decreet werd vandaag goedgekeurd in de onderwijscommissie, zodat het deze week nog naar de plenaire vergadering kan. Maar eens het daar is gestemd, zal een termijn van 60 dagen beginnen die werd ingeroepen door het belangenconflict.

Schoolkamperen

Het nieuwe inschrijvingsdecreet moet komaf maken met het schoolkamperen. Het bepaalt onder meer dat secundaire scholen met capaciteitsproblemen verplicht gebruik moeten maken van een centraal aanmeldingsregister. Het veelbesproken systeem van de dubbele contingentering - een mechanisme om de sociale mix op school te bevorderen - gaat op de schop. Of toch in het secundair onderwijs.





In Brussel geeft het nieuwe decreet een grotere voorrang aan kinderen met één ouder die het Nederlands beheerst. Het aantal voorbehouden plaatsen voor hen stijgt van 55 procent naar 65 procent. De Franse gemeenschapscommissie in Brussel protesteert daartegen met een belangenconflict, onder meer omdat heel wat Brusselse kinderen thuis Frans noch Nederlands praten.

N-VA laat weinig ruimte voor een aanpassing van die regel. "Ik hoop dat alle partijen in de Franse gemeenschapscommissie beseffen wat ze doen", zei parlementslid Koen Daniëls. Hij wees er ook op dat de Raad van State geen probleem had met de voorrangsregels.

Tijdens de termijn van het belangenconflict moet een dialoog van parlement tot parlement worden opgestart. Tegen 31 januari hadden de scholen moeten laten weten of ze meestappen in het aanmeldingssysteem, maar die datum valt dus wellicht in de periode van blokkering.

Impact

"We bekijken wat de impact op de inschrijvingen voor dit jaar zal zijn en hoe het verder kan voor scholen die al voorbereidend werk gedaan hebben om digitaal aan te melden", zei Crevits. “Het is bijzonder spijtig dat het hele decreet voorlopig in de koelkast gaat.”

Elisabeth Meuleman van Groen neemt het N-VA kwalijk dat de partij niet wil raken aan de voorrangsregels in Brussel. "Nochtans kan dat perfect. Er kan een tegenvoorstel gedaan worden en dan kan de zaak binnen de 15 dagen rond zijn", zegt ze. Volgens haar kiest de partij voor de chaos.