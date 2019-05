Nieuw: de duocampagne. Koppel Schiltz (Open Vld) en Piryns (Groen) blikt samen filmpje in

23 mei 2019

Een liberaal en een groene die samen in een campagnefilmpje opduiken: zou het dan toch nog iets worden met die blauwgroene as? “Dat is niet meteen de boodschap die we brengen”, lacht Open Vld-kandidaat Willem-Frederik Schiltz, die het filmpje inblikte met zijn vrouw en Groen-kandidate Freya Piryns.

“Het draait voor ons niet om een as van partijen, maar van persoonlijkheden. Over een manier van aan politiek bedrijven. Onderling verschillen, maar ook overeenkomsten durven zoeken. De beste oplossingen komen uit het eigen gelijk loslaten.”

Of Groen en Open Vld dat stadium na 26 mei zullen bereiken, valt te bezien. Ervoor lijkt het niet direct te lukken.

