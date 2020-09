Nieuw containersysteem Antwerpse haven moet drugssmokkel bemoeilijken RL

19 september 2020

05u44

Bron: Belga 0 Met een nieuw digitaal systeem voor het containertransport wil de Antwerpse haven de drugssmokkel afremmen. De aan containers gelinkte en fraudegevoelige pincodes worden vervangen door een unieke digitale sleutel die enkel bij de vervoerder bekend zal zijn. Dat schrijft Gazet van Antwerpen zaterdag.

Het Certified Pick up (CPu) systeem is een digitaal platform dat containerinformatie verwerkt zonder dat daarbij personeel betrokken is. Dat gebeurt op basis van een digitale sleutel, die gelinkt is aan een container. Deze digitale sleutel wordt pas zichtbaar op het moment dat de vervoerder gekend is. Alleen die persoon kan de container ophalen.

"Omdat er geen pincodes meer zijn en drugsbendes die dus ook niet meer kunnen bemachtigen, wordt het vrijwel onmogelijk om met een container met drugs de haven uit te rijden zonder dat iemand dit weet", zegt havenschepen Annick De Ridder. "Met dit systeem is iedere container immers gelinkt aan de persoon die de vracht ophaalt. Als die malafide is, zal hij of zij dat met dit systeem niet vaak kunnen doen zonder betrapt te worden."

CPu, dat vanaf 1 januari ingaat, levert ook operationele voordelen op. Zo worden administratieve processen een stuk eenvoudiger, kunnen medewerkers veiliger werken en vermindert de doorlooptijd van inkomende containers in de haven. Ook de douane en de politie zullen efficiënter en meer doelgericht kunnen werken.

