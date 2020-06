Nieuw concept De Warmste Week is “streep door de rekening voor goede doelen” mvdb Bron: Belga

24 juni 2020

18u15 3 Fundraisers Alliance Belgium, een netwerkorganisatie voor fondsenwervers, reageert erg ontgoocheld op het nieuws dat De Warmste Week van VRT dit jaar niet rond het schenken van geld voor goede doelen draait , maar om het zelf de handen uit de mouwen steken om anderen te helpen. "Deze beslissing komt als een donderslag bij een al donkere hemel voor de sector van de goede doelen", klinkt het.

"Niet je geld telt, maar je persoonlijke inzet", kondigde de openbare omroep woensdagochtend aan in het kader van De Warmste Week, die dit jaar van vrijdag 18 tot en met donderdag 24 december wordt georganiseerd. Door iedereen te vragen om zich rechtstreeks in te zetten voor mensen die hulp nodig hebben, wil de VRT naar eigen zeggen het vuur van de solidariteit tijdens de coronacrisis in Vlaanderen brandend houden.

De harde realiteit bij veel organisaties is dat er geld nodig is om te kunnen blijven doen wat ze vandaag doen Adviesbureau Strategies and Leaders

Het nieuwe concept is niet naar de zin van fondsenwerverskoepel Fundraisers Alliance Belgium. "Het is een mooie gedachte, maar voor veel goede doelen betekent dit een serieuze streep door de rekening", klinkt het. "Het stopzetten van een campagne als De Warmste Week om geld in te zamelen, net in het jaar van deze grote economische crisis, lijkt allerminst evident en gewenst. Op het moment dat heel wat goede doelen door het wegvallen van hun acties financieel voor een moeilijke situatie staan, dreigt deze beslissing er nog een flinke schep bovenop te doen.”

Ook Strategies and Leaders, een adviesbureau dat bestaat uit een team van sociale ondernemers, uit kritiek op de beslissing en lanceerde er zelfs al een petitie tegen. “De harde realiteit bij veel organisaties is dat er geld nodig is om te kunnen blijven doen wat ze vandaag doen", klinkt het. "Geef ons alsjeblief nog een jaartje ademruimte."