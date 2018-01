Nieuw CO2-etiket op auto's moet consument meer vertrouwen geven ep

Bron: Belga 0 Thinkstock Wie op zoek gaat naar een nieuwe wagen, zal in de showrooms voortaan normaal gezien op elke auto een nieuw CO2-etiket kunnen vinden. Zowel het resultaat van de oude CO2-test als van een nieuwe "realistischere" meting zullen op het verplichte etiket staan, zo meldt de federale overheidsdienst Volksgezondheid.

Europa heeft een nieuwe methode ingevoerd die het verbruik en de CO2-uitstoot van auto's realistischer meet. Die nieuwe "Worldwide Harmonised Light vehicle Test Procedure" (WLTP) houdt bijvoorbeeld meer rekening met dynamische versnellingen en vertragingen, de gemiddelde snelheid ligt hoger en er zijn meer verschillende rijomstandigheden. Vanaf 1 september 2019 zal enkel nog de moderne test op het etiket staan.

Het nieuwe CO2-etiket, dat gelijk zal zijn voor alle brandstoftypes, is geregeld in een koninklijk besluit dat op 12 januari werd gepubliceerd. "Het nieuwe etiket zal de consument meer vertrouwen geven", zegt minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem (MR). "Het gemeten verbruik en de emissiewaarden worden duidelijk vermeld, de basis voor het maken van bewuste keuzes voor een beter milieu." Auto's zonder CO2-uitstoot krijgen een "zero emissions-etiket".