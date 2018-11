Nieuw bij bpost: alle postcodes op 1 postzegel en de 18de verjaardag van prinses Elisabeth adv

23 november 2018

15u57

Bron: belga 0 Bpost heeft vandaag zijn nieuwe postzegelcollectie voor 2019 voorgesteld. Blikvangers zijn een recordaantal van 1.192 postcodes op 1 postzegel, de 18de verjaardag van prinses Elisabeth en een blik in de wereld van de millennials.

Op 25 oktober 2019 wordt prinses Elisabeth 18 jaar. Als eerste kind van koning Filip en koningin Mathilde is ze de eerste in lijn voor de Belgische troonopvolging. Ze mag haar verjaardag vieren met een eigen postzegel, waarvan het beeld nog een goed bewaarde verrassing blijft, zo meldt bpost. De postzegel verschijnt op 21 oktober 2019.

Ook Manneken Pis, volgend jaar vier decennia oud, krijgt zijn postzegel. Het originele bronzen beeldje werd in 1619 gemaakt. De postzegel verschijnt op 28 januari.

"De millennials, de generatie geboren tussen 1980 en 2000, zijn helemaal mee met onze digitale wereld, verstrengelen werk en privé en willen een verschil maken in deze wereld. Illustratrice Chrostin, zelf millennial, vatte deze generatie op 5 postzegels", zo klinkt het.

Rinus Van de Velde, één van de populairste hedendaagse Belgische kunstenaars van het moment, maakte een zelfportret speciaal voor zijn postzegel, die in augustus uitkomt. Voorts is er onder meer een postzegel over de 24 uur van Le Mans, één van de meest mythische autoraces. "Deze legendarische wedstrijd kende vijf Belgische winnaars, hun wagens prijken op evenveel postzegels", aldus nog bpost.