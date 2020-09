Nieuw beroep tegen Belgische wapenleveringen aan Saudi-Arabië HR

14 september 2020

18u33

Drie organisaties stappen naar de Raad van State met een verzoek tot vernietiging van de wapenuitvoervergunningen naar Saudi-Arabië die het Waals Gewest heeft afgeleverd aan FN Herstal en John Cockerill Defense. Zo hebben de Coordination Nationale d'Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD), de Ligue des droits humains (LDH) en Vredesactie maandag aangekondigd.

De wapens van FN zouden geleverd worden aan de Saoedische Nationale Garde, die betrokken is in het conflict in Jemen. De drie verenigingen, die de steun hebben van de Franstalige sectie van Amnesty International, willen nu de definitieve vernietiging van de licenties.

“We vragen de vernietiging van de uitvoervergunningen voor wapens die bestemd zijn voor de Nationale Garde, maar ook voor de wapens voor de Koninklijke Garde. Uit onderzoek van Vredesactie blijkt dat de Koninklijke Garde betrokken is bij de repressie tegen dissidente stemmen, in Saudi-Arabië maar ook in het buitenland, wat het geval zou kunnen zijn bij de moord op Jamal Khasshoggi”, lichten ze toe.



Volgens de organisaties is het ook weinig geloofwaardig dat de Koninklijke Garde de enige bestemming zou zijn van de geschutskoepels. “Het aantal pantserwagens voor de Koninklijke Garde is simpelweg enorm in vergelijking met het aantal manschappen van de garde. Daaruit kan afgeleid worden dat deze voertuigen in werkelijkheid ook voor andere eenheden van het Saudische leger bestemd zijn. Die wapens kunnen terechtkomen in Jemen, het toneel van een verschrikkelijk conflict waarbij Saudi-Arabië betrokken is als aanvoerder van een coalitie die verantwoordelijk is voor oorlogsmisdaden”, klinkt het nog.

In augustus kregen de organisaties gelijk in een verzoek tot opschorting van de licentie voor FN Herstal.