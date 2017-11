Nieuw akkoord om procedureslagen over complexe bouwdossiers te vermijden

Foto DLC De Noord-Zuidverbinding in Limburg.

De meerderheidspartijen hebben een akkoord over een aanpassing van het decreet complexe projecten. Dat moet vermijden dat ingewikkelde bouwdossiers in de toekomst nog in procedureslagen verzanden. Het zou een eerste keer kunnen worden toegepast voor de Noord-Zuidverbinding in Limburg, laten initiatiefnemers Lode Ceyssens (CD&V), Marino Keulen (Open Vld) en Jos Lantmeeters (N-VA) weten.