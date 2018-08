Nieuw ABVV-hoofdkwartier in Brussel zorgt voor controverse met reling om daklozen weg te houden KVE

14 augustus 2018

09u07

Bron: Bruzz.be 0 Het hoofdkantoor van ABVV-FGTB in Brussel is nog maar net klaar en zorgt al meteen voor heibel. Een speciale metalen constructie in het portiek moet daklozen weghouden. De socialistische vakbond vraagt om de obstakels zo snel mogelijk weg te halen, zo meldt Bruzz.be.

De eigenaar van het gebouw in de Sint-Jansstraat liet de relingen installeren. De directie van het ABVV stelde dit zondag vast en is er niet mee opgezet.

"Dat gaat natuurlijk in tegen onze waarden en normen", reageerde Stéphane Laloux van het ABVV. "We hadden geen inspraak in de constructie. We hebben aan de eigenaar gevraagd om de relingen zo snel mogelijk weg te halen. In plaats van armen te verjagen, proberen we armoede te bestrijden."

Het is niet de eerste keer dat men in Brussel daklozen probeert te verdrijven, zo weet Bruzz. Er werden op de Zuidlaan al anti-zitpinnen opgemerkt en eerder zorgden anti-daklozenpanelen aan Flagey voor protest.