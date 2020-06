Niets dan kritiek uit CD&V-hoek op Hendrik Bogaert: "Coalitie met Vlaams Belang is niet mogelijk” Ook CD&V-voorzitter Joachim Coens fluit Bogaert terug TT

05 juni 2020

07u50

Bron: Belga 180 Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V) vindt dat het cordon sanitaire op de schop moet. Dat zegt hij in de Krant van West-Vlaanderen. Hij wijst erop dat vandaag een op de drie op Vlaams Belang of PVDA zou stemmen. "Als je die mensen blijft negeren, dan dreigt een groot gevaar. Dan kan de samenleving zelfs uiteenvallen", aldus Bogaert. Hij wordt vanmorgen al meteen teruggefloten door zijn partijvoorzitter Joachim Coens.



Bogaert zegt niet voor coalitievorming met een van beide partijen te pleiten, maar vindt dat het “wel moet kunnen”. Het is volgens de christendemocraat niet alleen aan de traditionele partijen om het cordon te doorbreken. "Dat moeten ook Vlaams Belang en PVDA zélf doen. Die partijen zullen respect moeten tonen voor de waardigheid van élke mens. In beleid én in woorden."

Bogaert gelooft dat coalitievorming het beste middel is tegen extremisme. "Als een partij toetreedt tot een coalitie, dan moet die wel nuances leggen, milder worden en rekening houden met anderen", luidt het. Hij vindt niet dat zijn partij vorige zomer met Vlaams Belang had moeten praten over Vlaamse regeringsvorming. De coronacrisis heeft Bogaert naar eigen zeggen doen nadenken en concluderen dat er voortaan met elke partij moet worden gesproken.

Verschillende CD&V-politici reageren niet erg opgezet met Bogaerts idee en wijzen het dan ook ferm af. Kamerlid Sammy Mahdi vergelijkt enkele CD&V-kernwoorden met quotes van Vlaams Belangers en besluit dan met “Niet met mij. Nooit met mij”. Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne sluit zich bij Mahdi aan. “Ik kan het niet beter zeggen. Een cordon of niet. Christendemocraten en extremen gaan inhoudelijk gewoon niet samen.”

- Elke mens telt (artikel 1 CD&V)

- Barmhartigheid

- Solidariteit

- Menselijkheid



+



- Eerst onze mensen (slogan VB)

- “Ban de islam”

- “Abnormale holebi’s”

- “Binnenkort een neger burgemeester”



Niet met mij. Nooit met mij. Sammy Mahdi(@ SammyMahdi) link

Vanmorgen reageerde ook CD&V-voorzitter Joachim Coens meteen op Twitter en floot hij Bogaert terug. “Uitgesloten dat we een coalitie vormen met partijen die haaks staan op de manier waarop wij naar mens en samenleving kijken. Vlaams Belang-parlementsleden hebben dat deze week nogmaals bewezen. Dus nee, Hendrik Bogaert, coalitie is niet mogelijk.” Verschillende CD&V-toppers, waaronder federaal minister van Justitie Koen Geens en Vlaams minister van Werk Hilde Crevits, deelden die boodschap ook.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke zegt bij een commentaar van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken dan weer dat “alle mondmaskers samen nog niet zullen volstaan om zulke opmerkingen uit onze samenleving te weren. Dat wij met deze mensen zouden besturen, is gewoonweg onbegrijpelijk. Neen tegen nog meer haat en verdeeldheid.”

Alle mondmaskers samen zullen nog niet volstaan om zulke opmerkingen uit onze samenleving te weren. Dat wij met deze mensen zouden besturen, is gewoonweg onbegrijpelijk. Neen tegen nog meer haat en verdeeldheid. pic.twitter.com/5PntGgD4gx Wouter Beke(@ wbeke) link

Hetzelfde geluid bij Kamerlid Nawal Farih. “Niet mijn CD&V. Ik distantieer mij dan ook voor de volle 100 procent van uitspraken die Hendrik Bogaert gemaakt heeft. Vreselijk!”

Een coalitie met Vlaams Belang? Niet met mijn @cdenv hoor. Ik distantieer mij dan ook voor de volle 100% van uitspraken die @hendrikbogaert gemaakt heeft. Vreselijk! NawalFarih(@ NawalFarih) link

Bij Vlaams Belang reageert voorzitter Tom Van Grieken wel tevreden op de uitspraken van Bogaert. Hij vindt die uitspraken “moedig en tegelijk genuanceerd”. De afwijzende reactie van CD&V-voorzitter Coens noemt hij “oude wijn in nieuwe zakken.” Hij merkt op dat volgens een peiling van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws meer dan de helft van de CD&V-kiezers te vinden is voor regeringsdeelname van de extreemrechtse partij.

Uitgesloten dat we een coalitie vormen met partijen die haaks staan op de manier waarop wij naar mens en samenleving kijken. Vlaams belang parlementsleden hebben dat deze week nogmaals bewezen. Dus nee @hendrikbogaert coalitie is niet mogelijk. Joachim Coens(@ joachimcoens) link