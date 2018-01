Niet zeker dat 'kopman' Tom Meeuws sp.a-lijsttrekker wordt in Antwerpen: "Ik geef grif toe dat ik fouten heb gemaakt" TT

18u34

Bron: Belga 7 Klaas De Scheirder Het is niet zeker dat de in opspraak gekomen Tom Meeuws bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober lijsttrekker van sp.a in Antwerpen wordt. "Daar is nog niets over beslist", zegt Meeuws zelf. En over mogelijk financieel gesjoemel als directeur bij De Lijn in Antwerpen zegt hij dat hij "grif toegeeft" dat hij fouten heeft gemaakt.

Meeuws kwam deze week voor de tweede keer in korte tijd in opspraak, dit keer omwille van mogelijk gesjoemel tijdens zijn periode als directeur van De Lijn Antwerpen. Daarop wou hij dinsdag zelf zijn ontslag geven als kandidaat voor het kartel 'Samen', maar het bestuur van de Antwerpse sp.a weigerde dat unaniem. Het signaal voor kartelpartner Groen om woensdagvoormiddag het bondgenootschap met sp.a in Antwerpen op te blazen.

"Omdat ik een man van mijn woord ben", weigert Antwerps sp.a-kopman Tom Meeuws nog steeds concreet in te gaan op de aantijgingen over mogelijk financieel gesjoemel tijdens zijn periode bij De Lijn in Antwerpen. "Mijn fouten waren echter niet van die aard om mij te ontslaan."

Die berichten hebben tot de breuk met Groen geleid. Meeuws overweegt zeer ernstig De Lijn aan te klagen wegens het eenzijdig schenden van de dading die werd gesloten bij het ontslag van Meeuws bij de vervoersmaatschappij. "We wisten dat er risico's op mij kleefden. Ik ben een voortvarend iemand, soms erg voortvarend", zegt Meeuws. "Ik geef grif toe dat ik fouten heb gemaakt. Maar voor mijn werkgever waren die fouten niet van dien aard om mij te ontslaan. Daarom hebben we onderling overeenstemming bereikt om uiteen te gaan".

Ook onafhankelijken op lijst sp.a

Of Meeuws de koppositie zal innemen op de sp.a-lijst in Antwerpen, is nog geen uitgemaakte zaak. Hij is naar eigen zeggen niet bang om de Antwerpenaren in de ogen te kijken, maar over de volgorde op de lijst van sp.a, dat nu toch alleen naar de stembusslag trekt, is nog niets beslist.

"Het vertrouwen in de kopman, in de voorzitter, is bevestigd. Nu zullen we een lijst vormen, met daarop ook mensen van buiten de politiek, wat mij betreft. Of die nog zullen willen? Ik ben daar nogal zeker van. Want mensen doorzien welke spelltjes hier gespeeld worden."