Niet naleven van mondmaskerplicht kan boete van 250 euro opleveren, handelaars riskeren boete van 750 euro AW

10 juli 2020

21u50 0 Vanaf morgen is het verplicht om mondmaskers te dragen in onder meer winkels en winkelcentra. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 250 euro. Handelaars of winkeluitbaters die de verplichting niet naleven, kunnen een boete van 750 euro krijgen. Dat staat te lezen in het Ministerieel Besluit over de mondmaskerplicht.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Het Ministerieel Besluit bespreekt onder meer de uitbreiding van de mondmaskerplicht. Zo zullen mondmaskers ook verplicht zijn in casino’s, speelautomatenhallen en publiek toegankelijke delen van gerechtsgebouwen.



Deze locaties zijn toegevoegd aan de lijst van plaatsen die donderdag door het overlegcomité was aangekondigd: winkels, winkelcentra, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken. De mondmaskerplicht geldt vanaf 12 jaar.



Klanten die de mondmaskerplicht niet naleven, kunnen bestraft worden met een boete van 250 euro. Handelaars of winkeluitbaters die de verplichting niet naleven, kunnen een boete van 750 euro krijgen. Er wordt evenwel niet van de handelaar of uitbater verwacht dat hijzelf de controle uitvoert.



Donderdagavond communiceerde het Overlegcomité na in dialoog te zijn gegaan met de GEES dat zaken waar de mondmaskerplicht meermaals overtreden wordt, kunnen worden gesloten. Uit het pas gepubliceerde Ministerieel Besluit blijkt dat nu toch niet zo te zijn. Ieder betaalt zijn eigen boete. Een uitbater moet dus niet opdraaien voor de nalatigheid van een klant, bevestigt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). Daarmee lijkt gehoor te zijn gegeven aan enkele grote winkelketens – onder meer Delhaize, Carrefour, Colruyt en Ikea – die vandaag al aangaven zelf geen controles te zullen uitvoeren. “Onze mensen zijn geen politieagenten”, klonk het. In principe wordt het effectief de taak van de politie om overtredingen vast te stellen.

Voor wie de minnelijke schikking weigert te betalen of meermaals de verplichting overtreedt, kunnen de boetes oplopen tot wel 4.000 euro en/of een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden.