Niet N-VA, maar wel Vlaams Belang is de grootste partij op Facebook Jeroen Van der Auwera Jef Artois

23 augustus 2018

20u04

Bron: VTM NIEUWS 0 Vlaams Belang is over de N-VA gewipt als grootste partij van Vlaanderen - op Facebook toch. Vlaams-Belang heeft meer dan 143.000 likes, dat zijn er 6.000 méér dan de N-VA. Alle andere Vlaamse partijen volgen op grote afstand. Dat is geen toeval: Vlaams Belang en de N-VA posten véél meer op sociale media, en als je meer post, krijg je meer likes.

Nationaal voorzitter Tom Van Grieken wrijft zich in de handen. De Facebook likes-teller op zijn bureau draait op volle toeren. "We stellen al langer vast dat onze likes in stijgende lijn zijn. Maar ook onze ledenaantallen zijn in stijgende lijn en dat betekent dat onze boodschap aanslaat, meer dan ooit tevoren", zegt hij.

Vlaams Belang post sinds eind juni massaal berichten, foto's en filmpjes op Facebook en dat werkt, want hun aantal volgers stijgt de afgelopen maanden met één derde. Maar het is de partij niet alleen om de likes te doen.

Verontwaardiging

"Dat merk je als je de analyses bekijkt, dat Vlaams Belang echt gaat voor verontwaardiging. Voor de kwaadheid van de mensen, je ziet dat omdat, op al hun posts of van alle politieke partijen zijn zij diegenen die de meeste boze emoticons krijgen als reactie op hun posts, veel meer dan andere partijen", zegt Kenneth Dee, digitale media-expert van VTM NIEUWS.

En dat is een heel bewuste strategie. De Facebookpagina van de partij staat vol met niet mis te verstane boodschappen.

Populisme?

"Vroeger moest je een beetje gokken of mensen uw campagne smaken. Vandaag kan je dat heel snel zien op sociale media", zegt Van Grieken. Maar scoren populistische uitspraken niet gewoon beter op sociale media? "Ik denk dat duidelijke uitspraken het goed doen en er is niets mis met een boodschap uit te leggen aan de mensen. Heel vaak gebruiken politici moeilijke woorden omdat ze de waarheid niet durven zeggen."

Wat bij verkiezingen?

Maar of die campagne op 14 oktober ook aanslaat bij de kiezer, is nog maar de vraag. "Je weet niets over het aantal mensen dat ervoor gaat stemmen op basis van cijfers van een Facebookpagina", zegt Kenneth Dee. "Wat we wel weten is dat als ze bij Vlaams Belang nu een post maken of een video maken dat die door waarschijnlijk veel meer mensen gezien zal worden dan bij CD&V bijvoorbeeld, die helemaal achteraan bengelt. Het is dus wel degelijk belangrijk om je boodschap als politieke partij naar buiten te krijgen."