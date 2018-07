Niet mis te verstane spandoek tegen Trump aan Madoutunnel: vier mensen opgepakt SPS

11 juli 2018

11u49

Bron: Belga 0 De politie Brussel Hoofdstad-Elsene heeft vanochtend vier mensen administratief aangehouden, nadat ze een spandoek tegen de Amerikaanse president Donald Trump ontplooiden aan de Madoutunnel.

De actie vond plaats omstreeks 7.30 uur. Het spandoek dat de actievoerders ophingen aan de Madoutunnel had een niet te misverstane boodschap gericht naar Trump: "Bombing for peace is like fucking for virginity."

De Amerikaanse president is sinds gisteravond in het land om vandaag en morgen deel te nemen aan de NAVO-top in het nieuwe hoofdkwartier van de organisatie. Aan de start van de top herhaalde hij al meteen zijn pleidooi dat de andere lidstaten meer moeten uitgeven aan defensie.