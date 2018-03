Niet meer dan kneden en knijpen, maar de jeugd is er dol op: Squishies zijn de nieuwste hype op de speelplaats Bieke Cornillie

19u57 0 Vergeet fidget spinners en Pokémonkaarten: de nieuwste hype van de speelplaats heet de 'squishy'. Kleine, koddige figuurtjes om in te knijpen. Meer is het niet, maar de jeugd is er dol op.

Ze liggen nog maar pas in de rekken te blinken, maar speelgoedwinkels kunnen de vraag amper bijhouden. Iederéén wil een 'squishy'. Een wat? Squichies zijn kleine figuurtjes in mousse. Cupcakes, poesjes, eenhoorns, ijsjes, hamburgertjes... Noem het en er bestaat een squishy van. En je kan erin knijpen en kneden, waarna ze weer heel traag hun eigen vorm terugkrijgen.

De squishies waren al razend populair in de VS en Japan, maar via vloggers op Youtube en Instagram zijn ze nu ook naar hier overgewaaid. Bij Dreamland alleen al vliegen ze met meer dan duizend per week de deur uit. "Voor iets tussen de zes en tien euro heb je er al eentje", zegt Bert Aerts van Dreamland. "Het verkoopt ongelofelijk. En dat voor een item waar geen reclame voor gemaakt wordt. Het komt allemaal via sociale media bij de kinderen terecht." Ook bij Fun kunnen ze de voorraad niet snel genoeg aanvullen: "Pas vanaf volgende weken komen ze in grote getale binnen, maar het is de nummer één zoekterm op onze website. De vraag is enorm."

Nochtans: veel spannends, competitief of educatief is er niet aan. "Klopt, maar dit draait helemaal om verzamelen, net als bijvoorbeeld de LOL-bollen die zo populair zijn", zegt Gijs Verhoeff, hoofdinkoper speelgoed bij Bol.com, waar ook de vraag naar squishies exponentieel stijgt. "De fidget spinner, daar was nog een verhaal aan. En competitie. Hetzelfde met het slijm dat nu overal populair is. Dat is creatief, dat kan je zelf maken. De squishies zijn gewoon fun, het ziet er leuk uit, kost niet veel en kinderen willen er zoveel mogelijk verzamelen en ruilen."

De kans dat de squishies even snel terug in de kast verdwijnen als dat ze gekomen zijn, is daarom ook groot. "Ook is de hype al bijna groter dan de fidget spinner, dit is een echt speelplaatsding", zegt Verhoeff nog. "Ze ruilen ze daar. De kans dat dit de grote vakantie overleeft, schatten we eerder klein in. Doet het dat toch, dan zijn we weer vertrokken tot na de Sint."