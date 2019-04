Niet in commissie? Minder loon voor Vlaamse parlementsleden ttr

15 april 2019

08u06

Bron: belga 5 binnenland Er groeit een consensus om het loon van de leden van het Vlaams parlement te koppelen aan hun aanwezigheid in commissievergaderingen. Dat schrijven De Standaard, Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vandaag.

Het voorstel komt van oppositiepartijen sp.a en Groen. Het kwam er naar aanleiding van een interview met Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) zaterdag in Het Nieuwsblad. Daarin vertelde hij dat hij "beschaamd was" toen hij tijdens een rondleiding de commissie Economie binnenstapte en vaststelde dat er maar drie van de vijftien commissieleden aanwezig waren.

Concreet stellen sp.a en Groen voor om de parlementaire wedde te koppelen aan de aanwezigheid in de commissievergaderingen. Nu is er alleen loonverlies als parlementsleden wegblijven van de plenaire stemming op woensdag.



Bij de meerderheidspartijen is ook CD&V voorstander. "Al moeten we eerst onderzoeken of het inderdaad zo'n probleem is", zegt fractieleider Peter Van Rompuy. Ook N-VA is voor een koppeling tussen loon en aanwezigheid, maar "dan moeten we bekijken of dat praktisch haalbaar is", zegt fractieleider Matthias Diependaele.