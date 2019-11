Niet golven maar getijden zorgen mee voor strandvorming Belgische kust mvdb

25 november 2019

13u09

Bron: Belga 2 Onderzoek aan de Vrije Universiteit Brussel heeft aangetoond dat de getijden mee verantwoordelijk zijn voor de strandvorming aan de Belgische kust. Dat is uitzonderlijk, want normaal zijn golven de drijvende kracht achter erosie of aanzanding van stranden.

Binnen het CREST-project naar kustprocessen aan de Belgische kust voerde doctoraatstudente in de Ingenieurswetenschappen Evelien Brand tussen 2017 en 2019 twaalf weken lang veldonderzoek uit op het strand bij Mariakerke (Oostende) en Groenendijk (Nieuwpoort). De metingen toonden aan dat sterke getijdenstromingen er zand wegvoeren tijdens springtij en dat het strand zich herstelt tijdens het zogenaamde doodtij, wanneer het verschil tussen hoog- en laagtij minimaal is.

Nauw van Calais

Dat de getijden zo'n grote invloed hebben op onze strandvorming, heeft te maken met onze ligging nabij het Nauw van Calais. Dit zorgt dat onze kust gekenmerkt wordt door vier meter getijverschil, terwijl de golfimpact vrij klein is. Hierdoor is het effect van variaties in de getijslag even groot als het effect van variaties in golfhoogte. Dit is uniek voor de Belgische kust, omdat zandige kusten vaak golf-gedomineerd zijn", verklaart doctor Brand.

De nieuwe vaststelling kan erg belangrijk zijn voor de bescherming van de Belgische kust tegen klimaatveranderingen. Voorheen werden er voornamelijk maatregelen genomen die eigen zijn aan golf-gedomineerde kusten.



"Om effectief te werken is het belangrijk dat we eerst de dynamieken achter onze kust goed in kaart brengen. Een mogelijke manier om onze door de getijden-gedomineerde kustzone te beschermen is het ophogen van de getijdenbanken", zegt Brand.

