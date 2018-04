Niet gevaarlijke baan, wel bestuurder verantwoordelijk voor dodelijk ongeval: "Hij had snelheid moeten aanpassen" Birger Vandael

18 april 2018

10u18

Bron: Eigen berichtgeving 29 De politierechtbank van Hasselt heeft een celstraf van drie maanden met uitstel en een rijverbod van zes maanden uitgesproken voor de 26-jarige Maasmechelaar die aan het stuur zat bij het dodelijk ongeval in Diepenbeek op 2 oktober 2016. Ondanks de kwalijke reputatie van de Boudewijnlaan, ligt de fout van het ongeval volgens de rechtbank bij de onaangepaste snelheid van de Volkswagen Golf.

Die nacht omstreeks 1.30 uur bevond de wagen met vier inzittenden zich aan kilometerpaal 5,4 in de richting van Hasselt. Omdat er een bocht naar links volgde, remde de chauffeur. Aan een snelheid tussen 105 en 124 km/uur begon de wagen vervolgens te slippen. De wagen week uit naar rechts, maakte een kwarttoer rechtsom en knalde met het linker achterwiel tegen een boom. De persoon naast de chauffeur en de persoon rechtsachter overleden. De andere twee inzittenden, waaronder de chauffeur, raakten gewond. Uit onderzoek bleek dat enkel de persoon naast de chauffeur zijn gordel droeg.

"Nat wegdek en versleten banden"

Tijdens de behandeling van de zaak was al duidelijk dat het openbaar ministerie streng was voor de chauffeur: "Het wegdek was nat en de banden van uw auto waren bijna versleten. U had uw voertuig niet in de hand en uw snelheid niet onder controle. Ten gevolge van een stuurfout bent u verantwoordelijk voor onopzettelijke doding en onopzettelijke slagen en verwondingen. Een langdurig rijverbod is voor mij het belangrijkste", klonk het streng.

De raadsman van de Maasmechelaar, Pascal Quadflieg, benadrukte uitdrukkelijk dat zijn cliënt objectief gezien geen fouten had gemaakt: "Op de plaats van het ongeval mocht je op dat moment 120 rijden. Er is een trage, langzame bocht en daar liep het mis. Je kan die jongen echter niet verwijten wat er is gebeurd. De banden waren bijna versleten, maar de insnijding was reglementair. De wagen was goedgekeurd: remschijven en remblokken, alles was oké. Hij reed tussen 105 en 124, dus dat was niet te snel. Bovendien was hij die nacht bloednuchter. In elk geval gaat het hier om fysieke overmacht en daarom vraag ik de vrijspraak."

Object op de baan

Bij de verdediging werden ook nog twee andere elementen aangehaald: enerzijds een object dat op de baan zou gelegen hebben en een onvoorzienbare hindernis vormde. Anderzijds de reputatie van de Boudewijnlaan. "Er zijn hier tussen 2014 en 2016 negen ongevallen geweest, waarvan vijf ten gevolge van controleverlies over het stuur. Toch zijn er niet noodzakelijk bijzondere gelijkenissen met huidig ongeval en dit leidt evenmin noodzakelijk tot de conclusie dat er sprake zou zijn van een abnormale gevaarsituatie", staat te lezen in het vonnis.

De rechtbank blijft dus bij de conclusie dat de fout bij de chauffeur ligt. "Het is aan de bestuurder om over zijn eigen veiligheid en die van de inzittenden te waken. Beklaagde had zijn snelheid moeten aanpassen. We hechten geen geloof aan het verweer dat hij moest uitwijken voor een onvoorzienbare hindernis." De zaak wordt in voortzetting behandeld op 16 januari 2019. Nu al moet beklaagde in totaal 20.000 euro betalen aan de familie van één van de slachtoffers.