Niet enkel in Brussel klungelt politie met versterking LVA

Bron: Belga 0 Photo News Rellen op de Muntplein in Brussel op 15 november. Lang niet alleen de Brusselse politie ondervindt grote problemen bij rellen of andere grote evenementen, zoals sportwedstrijden en betogingen. De politiewaakhond Comité P waarschuwt in een nieuw rapport dat politiezones over heel België (grote) problemen hebben om de nodige politieversterking te krijgen, bericht De Tijd vandaag.

Het gaat zo ver dat politiezones categoriek weigeren andere zones te helpen. Sommige politiezones vragen al geen versterking meer aan de federale politie, omdat die vaak niet thuis geeft.

De kritiek op de Brusselse aanpak bij de jongste rellen ging vooral over een gebrek aan coördinatie om versterking te krijgen uit andere politiezones en over de manke communicatie tussen de Brusselse zones. Over heel België beschikt de politie nochtans over 'directeurs- coördinatoren' (DirCo's) die, zoals de naam het zegt, dat moeten coördineren voor de ruim 180 politiezones in ons land. Maar in een nieuw rapport doet het Comité Puit de doeken hoe dat grondig verkeerd loopt, en zeker niet alleen in Brussel.