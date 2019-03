Niet de hele Aarschotstraat heeft prostitutiebars: het ‘deftige’ deel krijgt een nieuwe naam mvdb

De Aarschotstraat aan het Brusselse Noordstation is berucht door de vele bars met raamprostitutie. Minder bekend is dat een deel van de Schaarbeekse straat gewoon residentieel is. Het gaat om het gedeelte tussen de drukke Koninginnelaan en de Paleizenstraat. Rode neonlampen vallen daar niet te bespeuren, wel 'deftige' huizen en appartementen. Voor de bewoners leidt dat soms tot ongemakken, luidt het in Het Nieuwsblad.

Het komt voor dat klanten bij de bewoners aanbellen en vragen waar de prostituees zitten, maar da’s niet de enige ergernis. “Ik ben hier geboren en getogen”, zegt een bewoner “... en word al 44 jaar uitgelachen als ik zeg waar ik woon. Leg dat meer eens uit aan je klasgenoten. Maar daar blijft het niet bij. Het is ronduit frustrerend als een bankier je een lening weigert omdat hij denkt dat je een bordeel gaat openen. Of probeer maar eens de voogdij over de kinderen te krijgen als je aan de rechter moet meedelen dat je in Aarschotstraat woont”, vervolgt hij.

Het gemeentebestuur van Schaarbeek gaat het woongedeelte van de Aarschotstraat een andere naam geven. Dit doen ze op vraag van de bewoners. Vanaf juni wordt het gedeelte omgedoopt tot de Keulenstraat, de aanvankelijke naam van de Aarschotstraat. In 1919 veranderde de naam naar de Aarschotstraat omdat de Vlaams-Brabantse stad zwaar had geleden onder de Eerste Wereldoorlog, met als triest hoogtepunt de terechtstelling van 170 burgers door de Duitse bezetter in augustus 1914.

Utsopi, een vereniging die de belangen van sekswerkers behartigt, betreurt de naamsverandering. “Het zal niet helpen om de sociale stigmatisering van sekswerkers tegen te gaan”.