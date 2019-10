Niet de fiscus, maar de politiek overschat de inkomsten IB

10 oktober 2019

05u02

Bron: Belga 2 Als de fiscale inkomsten de voorbije jaren overschat werden, dan is dat niet de schuld van de FOD Financiën. Een studie van de KU Leuven, die twee jaar geleden door de FOD Financiën werd besteld, wijst eerder naar de politiek. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De economen André Decoster, Toon Vanheukelom en Stijn Van Houtven maakten een analyse van het begrotingswerk van de laatste drie decennia. Op de vraag of de fiscale inkomsten tussen 1990 en 2017 structureel overschat werden in de aanloop naar de begrotingsopmaak luidt het antwoord ja. Over de hele periode zaten de ramingen er gemiddeld 1,55 procent naast.

Maar dat heeft niet zozeer te maken met de basisraming van de FOD Financiën, die gebeurt door aan de fiscale inkomsten van het huidige jaar een groeivoet toe te voegen. De afwijking blijkt vooral te zitten bij de inschattingen van de macro-economische evoluties en van de verwachte impact van nieuw regeringsbeleid. Die worden geleverd door het Planbureau en de regering.

Kwalitatief goede voorspellingsmethoden

"Over het algemeen zijn de voorspellingsmethoden kwalitatief goed. (...) De raming volgt relatief goed de evolutie van de ontvangsten, als ze beschikt over perfecte ramingen van de beleidsimpact en de macro-economische variabelen', aldus de onderzoekers. Conclusie: als de ramingen van de fiscale inkomsten er de jongste jaren vaak naast zaten, dan kwam dat eerder doordat de politiek te veel lucht in de cijfers pompte dan door de foute rekenkunde van de ambtenarij.