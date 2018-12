Niet-begeleide 12-jarige raakt Klein Kasteeltje niet in SPS

12 december 2018

16u02

Bron: Belga 0 Een niet-begeleide minderjarige Pakistaanse jongen van 12 jaar is vandaag niet binnen geraakt in het aanmeldcentrum van Fedasil en de Dienst Vreemdelingenzaken in Klein Kasteeltje, dat meldt het Burgerplatform voor steun aan vluchtelingen. Vandaag mocht geen enkele alleenstaande man asiel aanvragen.

Vandaag was er bij de asielzoekers en de hulpverleners aan Klein Kasteeltje veel onvrede. In tegenstelling tot gisteren, toen voor het eerst alleenstaande mannen werden binnen gelaten, gingen de deuren nu prompt toe nadat vrouwen en kinderen voorrang kregen. Deze namiddag blijkt dat er ook een niet-begeleide minderjarige voor de gesloten deur is blijven staan.

"Een schande. Deze situatie kan niet langer aanhouden", zegt Mehdi Kassou van het Burgerplatform. "De jongen was praktisch onderkoeld en toch werd hij niet binnengelaten. Wij zullen de jongen vanavond proberen herbergen bij een gezin dat zich vrijwillig inzet, en morgen gaan we ervoor proberen zorgen dat hij zich wel kan aanmelden."