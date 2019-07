Niet alleen wij lijden onder het warme weer: deze impact had de hitte op het verkeer

25 juli 2019

Het is vandaag de warmste dag ooit, maar daar zien niet alleen wij van af. Ook het verkeer ondervindt hinder.

Op verschillende plaatsen in ons land kwam het wegdek omhoog, zoals op de E313 in Diepenbeek gisterenavond. Meerdere auto’s raakten daar beschadigd, maar intussen is de schade hersteld. Ook in Bekkevoort, Tienen en Lievegem moet het wegdek hersteld worden.

In Zeebrugge moest vanmiddag dan weer een brug afgekoeld worden omdat het staal te warm was geworden door de zon. Op beelden is te zien hoe de brug werd natgespoten met een waterslang.

Ook het treinverkeer raakte zwaar verstoord. Meerdere treinen raakten geblokkeerd door problemen aan de bovenleidingen. Een Thalys moest geëvacueerd worden, en ook een tweede trein van Thalys moest stoppen. Aan de kust werd de tram over het hele traject stilgelegd en werden pendelbussen ingelegd.