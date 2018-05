Niet alleen schoolkinderen in West-Vlaanderen naar ziekenhuis met salmonellavergiftiging, ook Oost-Vlaamse school getroffen Hans Verbeke Gunter Van Stappen Wouter Spillebeen

24 mei 2018

11u36

Bron: eigen berichtgeving, VTM Nieuws 252 Een veertigtal leerlingen van twee lagere scholen in Pittem en Meulebeke (West-Vlaanderen) hebben een salmonellavergiftiging opgelopen. Minstens veertien van hen zijn opgenomen in het ziekenhuis, vier kinderen mogen allicht vandaag weer naar huis. Op een school in Aalter (Oost-Vlaanderen) zijn eveneens enkele tientallen leerlingen besmet, vier van hen zijn naar het ziekenhuis afgevoerd.

De eerste patiëntjes boden zich zondagavond laat aan op de spoedafdeling van het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. Intussen geldt daar op de afdeling pediatrie een opnamestop die later vandaag weer wordt opgeheven als er kinderen ontslagen worden uit het ziekenhuis. De patiëntjes hebben last van misselijkheid, hoofdpijn, braakneigingen, buikpijn en diarree. Ze worden onder meer behandeld tegen uitdroging maar hoeven geen antibioticakuur te volgen.

De directie van de scholengroep lichtte dinsdagnamiddag het CLB in die op haar beurt bij het FAVV melding maakte van het abnormaal hoog aantal zieken. De ouders van alle kinderen kregen een brief in de mailbox. Inspecteurs van het FAVV kwamen gisteren langs voor een grondig onderzoek in de twee scholen met zieke kinderen. Volgens de directie van de scholengroep leverde dat in beide gevallen een gunstig rapport op. De salmonellabesmetting lijkt veroorzaakt door het eten op school maar zekerheid bestaat daarover niet. De traiteur in kwestie levert ook aan de vier andere scholen van dezelfde scholengroep. Daar zijn geen kinderen besmet met salmonella.

Ook in Oost-Vlaanderen

Wel, zo bleek vandaag later op de dag, zijn er ook in de Taborschool in Lotenhulle (Aalter) kinderen besmet met de salmonellabacterie. De school werkt met dezelfde traiteur als de scholen in Pittem en Meulebeke. De directie spreekt van enkele tientallen besmette kinderen, waarvan er een viertal naar het ziekenhuis moesten. Heel wat andere kinderen, bij wie de besmetting minder ernstig was, zijn intussen terug op school.

Volgens de medisch directeur van het Sint-Andriesziekenhuis manifesteren de symptomen van salmonella zich binnen de 8 tot 48 uur na de inname van het besmette voedsel en kunnen ze vier tot zeven dagen aanhouden.