Niet alleen jongeren nemen vandaag deel aan klimaatmars, ook de oma van Anuna doet mee AW

15 maart 2019

14u47 0 Zonet is de klimaatmars in Brussel van start gegaan. En van alle 33 betogingen die vandaag in het land zullen doorgaan, zal Anuna De Wever, initiatiefneemster van Youth for Climate, betogen in onze hoofdstad. Niet alleen trouwens: voor een keer nam ze haar oma mee.

De Belgische jongeren staken intussen al tien weken op rij voor het klimaat. Normaal doen ze dat op donderdag, maar vandaag is uniek: in maar liefst tachtig verschillende landen worden duizenden klimaatbetogingen op poten gezet. België kon dus niet achterblijven. “Het is ook voor het belangrijkste ooit, het gaat over onze toekomst”, aldus Anuna.

Voor deze bijzondere gelegenheid mocht haar oma dan ook niet ontbreken. In een rolstoel vergezelt ze haar kleindochter(s) en Kyra Gantois, het tweede gezicht van de klimaatmarsen in België. Ook de moeder van Anuna is van de partij.