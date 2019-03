Niet alleen jongeren nemen deel aan klimaatmars, ook de oma van Anuna doet mee AW Daimy Van den Eede

15 maart 2019

14u47

Bron: VTM NIEUWS 2 Anuna De Wever heeft de leiding genomen in de klimaatmars van Brussel. En ze was niet alleen: onder de 30.000 deelnemers bevond zich -voor een keer- ook haar oma.

De Belgische jongeren staken intussen al tien weken op rij voor het klimaat. Normaal doen ze dat op donderdag, maar vandaag is uniek: in ruim 120 verschillende landen worden duizenden klimaatbetogingen op poten gezet. België kon dus niet achterblijven. “Het is ook voor het belangrijkste ooit, het gaat over onze toekomst”, aldus Anuna.

Voor deze bijzondere gelegenheid mocht haar oma dan ook niet ontbreken. In een rolstoel vergezelt de fiere grootmoeder haar kleindochter(s) en Kyra Gantois, het tweede gezicht van de klimaatmarsen in België. “Jongeren die zijn opgestaan, ik vind dat bijna profetisch", vertelt ze. Dertien kleinkinderen heeft de kranige dame, maar vandaag is ze extra fier op Anuna: “Ik zie ze allemaal even graag, maar ik ben toch wel fier op wat Anuna hier teweeg heeft gebracht”. Ook de moeder van Anuna is van de partij.