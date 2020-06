Niet alle corona-experts veroordelen massaprotest Meeste virologen zien acties met lede ogen aan: “Er gaan zeker mensen ziek worden” HAA SVM Steven Swinnen

08 juni 2020

10u30

Bron: Eigen berichtgeving/De Morgen 1784 Tienduizend betogers die samentroepten in Brussel. Tientallen manifestanten in Antwerpen die op elkaar gepropt stonden in een Lijnbus, nadat ze opgepakt waren. Verschillende virologen zien de taferelen van het ‘Black Lives Matter’-protest met lede ogen aan. “Hier gaan zeker mensen ziek van worden”, zegt Marc Van Ranst. Ook professoren Steven Van Gucht en Erika Vlieghe vinden de protesten gevaarlijk. Franstalig viroloog Emannuel André stelt zich milder op. Hij roept de betogers op zich de komende 15 dagen strikt aan de afstandsregels te houden, maar de rest van hun leven strijd te blijven voeren.



De meeste aanwezigen droegen een mondmasker, maar dat was dus niet altijd het geval. “Twee maanden geleden was dit zonder twijfel dodelijk geweest”, weet van Ranst. “Vorige maand was dit supergevaarlijk geweest. Vandaag kunnen we ons iets meer permitteren, maar niet dit. Geen 10.000 man. Hier gaan zeker mensen ziek van worden.”

Waar de viroloog zich ook zorgen over maakt, is welk effect de beelden van de manifestaties zullen hebben op de rest van de bevolking die nu braaf thuiszit. Hun bubbel is al bij al nog steeds vrij beperkt. “Het is heel vervelend dat ik nu zal moeten uitleggen dat een barbecue met elf mensen in uw tuin niet mag, terwijl er in Brussel 10.000 mensen samen stonden.”

“Zulke bijeenkomsten zijn sterk af te raden op een ogenblik dat het coronavirus nog steeds circuleert”, vult zijn collega Steven Van Gucht aan. “Alle levens zijn belangrijk en dit virus maakt geen onderscheid tussen overtuigingen of kleuren. Belangrijk is om afstand te houden én een masker te dragen.”

Ook professor Erika Vlieghe, voorzitter van de expertengroep GEES, is allesbehalve opgezet met de protesten. “Dit is niet verstandig. Gevaarlijk zelfs”, aldus Vlieghe. “Zo’n betoging – ook al is het voor de goede zaak – kan het virus weer doen opflakkeren.”

“Allesbehalve verstandig”

“Ik wil geen enkel negatief oordeel vellen over de emoties die deze mensen voelen en wat hen drijft om hun stem te laten horen, maar vanuit epidemiologisch oogpunt is dit uiteraard allesbehalve verstandig”, zucht professor Vlieghe. “Het is gevaarlijk zelfs. Ook wanneer iedereen mondmaskers zou dragen, kunnen we in deze fase van de strijd tegen corona niet zo’n grote massa mensen bij elkaar laten komen. Het virus circuleert momenteel veel minder dan weken geleden en de grote meerderheid van de deelnemers waren ook jongere mensen, maar dan nog is dit gevaarlijk en kan het virus weer opflakkeren hierdoor. We zullen de gevolgen pas over twee weken zien.”

De Franstalige viroloog en ex-interfederaal woordvoerder Emmanuel André toont op Twitter eerder begrip voor de massademonstratie. “Als racisme niet bestond, dan hadden 10.000 mensen zich niet in Brussel moeten verzamelen om ons eraan te herinneren dat we allemaal gelijk zijn”, klinkt het. Aan de personen die gisteren hebben betoogd, vraagt André om zich de komende 15 dagen strikt aan de afstandsregels te houden en “de rest van hun leven hun strijd voort te zetten”.

Si le #racisme n’existait pas, 10.000 personnes n’auraient pas du rappeler à #Bruxelles que nous sommes tous égaux. A ces personnes, je demande de respecter strictement les gestes barrières pendant 15 jours et de continuer leur combat toute leur vie. Emmanuel André(@ Emmanuel_microb) link

Verbieden?

Moet er bekeken worden om dit soort bijeenkomsten toch bij voorbaat te verbieden? “De emoties bij de deelnemers lopen hoog op en verbieden is geen garantie dat de situatie dan niet uit de hand loopt”, aldus nog Vlieghe. “Het is een lastig dilemma en dit speelt in veel landen momenteel. Maar vanuit epidemiologische hoek komt dit ongelegen. Dat het voor de goede zaak is kan geen vrijgeleide zijn, want dan kunnen de klimaatbetogingen pakweg volgende week ook weer starten en dat is echt niet wat we nu kunnen gebruiken. Zo’n zaken kunnen het virus weer meer laten rondgaan en de problemen groter maken.”

In de wetenschap dat onder meer begrafenissen, sportwedstrijden, muziekevenementen en trouwfeesten waarop vele mensen samenkomen nog steeds strikt verboden zijn – óók met mondmasker - logen de reacties over de betoging op sociale media er niet om. “Dit is ook heel moeilijk om te begrijpen”, zegt Vlieghe. “Hopelijk was dit een eenmalig statement en zullen we de volgende weken gespaard blijven van dit soort bijeenkomsten. Nogmaals: ik heb begrip voor de strijd die deze mensen voeren, maar er zijn ook alternatieve manieren om protest kenbaar te maken die onze strijd tegen deze pandemie niet verstoren.”