Niemand weet of spijtbetuiging ook financiële gevolgen heeft Sander Van Den Broecke

30 juni 2020

06u05 4 Heeft de spijtbetuiging van Koning Filip aan Congo ook juridische en financiële gevolgen voor België? Niemand kan het met zekerheid zeggen.



Kamervoorzitter Patrick Dewael (Open VLD) pleitte een goede week geleden in De Zevende Dag voor officiële verontschuldigingen en zei toen: “Die excuses moeten omkaderd worden met een resem maatregelen. Wie een fout heeft gemaakt, moet vergoeden, zegt het wetboek.” België kan dat vrijwillig doen, of Congo kan ons land voor het Internationaal Gerechtshof dagen en genoegdoening eisen.

Of het Afrikaans land een officiële klacht van van plan is, is niet geweten. Of zo’n klacht tot een veroordeling en dus verplichte terugbetaling zou leiden, ook niet. En of er binnen de politiek eensgezindheid bestaat over spontane terugbetalingen of schadevergoedingen, is een vraag die Patrick Dewael pas na de zomer aan de Kamer wilde stellen.

Vergoeding

Bovendien weet niemand over welke bedragen het dan zou gaan. Geen enkel land heeft zich ooit al verontschuldigd voor wat het in een kolonie heeft gedaan. Wel voor specifieke, geïsoleerde wandaden, maar niet voor het gehele koloniale beleid. België heeft bij voorbeeld al fout erkend voor de ontvoering van metiskinderen, zonen en dochters van kolonialen bij Congolese, Rwandese en Burundese moeders die na de onafhankelijkheid van die landen naar België werden gebracht. Tot nog toe is niet duidelijk of die slachtoffers vergoed zullen worden.

Enkel Frankrijk bood in 2012 al algemene excuses aan. Maar dat was aan Algerije, wat officieel geen kolonie was, maar een overzees departement. De echte kolonies kregen geen excuses. Schadevergoedingen werden er niet betaald. Die heeft ook Nederland niet betaald aan Indonesië toen Willem-Alexander zich dit jaar in naam van het land verontschuldigde voor de bloedige oorlog die aan de onafhankelijkheid van de voormalige kolonie voorafging.