Nicolas laat wagen herstellen bij Carglass. Even later meldt smartphone dat auto met 148 per uur door zone 50 scheurt KVDS

28 januari 2019

13u53

Bron: RTL Info 15 Een man die zijn wagen voor herstelling had achtergelaten in een vestiging van Carglass in Charleroi, heeft de schrik van zijn leven opgedaan. Op zijn smartphone kreeg hij plots een melding dat zijn auto met 148 kilometer per uur door een zone 50 raasde.

De man deed zijn verhaal aan de Waalse nieuwszender RTL Info. Nicolas (34) had begin deze maand een sterretje opgemerkt in het panoramisch dak van zijn wagen en een afspraak gemaakt bij Carglass. Even nadat hij zijn wagen – met sleutels – had achtergelaten voor de duur van de herstelling, kreeg hij een melding op zijn smartphone.

Alarm

“Mijn wagen is uitgerust met een systeem dat alle bewegingen registreert”, vertelt hij. “Plots kreeg ik een alarm dat meldde dat mijn wagen met 148 per uur aan het rijden was.” De auto bleek bovendien over de Avenue des États-Unis in Charleroi te scheuren, een zone 50. In de buurt zijn winkels, restaurants en scholen en je komt er vaak joggers tegen.





De man repte zich terug naar het atelier van Carglass om te zien wat er aan de hand was. Daar kreeg hij doodleuk te horen dat een reparateur de wagen even getest had “om te zien of er geen gefluit te horen was”. Niet tevreden met die uitleg, eiste Nicolas de manager te spreken. “Die verontschuldigde zich kort en zei dat hij niet al zijn personeel de hele tijd in het oog kon houden. Een week later kreeg ik ook een mail van de klantendienst met excuses. Maar ik kreeg niet het gevoel dat ze er alles zouden aan doen dat zoiets nooit meer zou gebeuren.”

Volgens de man is het duidelijk dat iemand zijn motor van 400pk wilde testen. Nicolas nam geen risico’s en diende een klacht in bij de politie. Vooral om te voorkomen dat hij zelf vervolgd zou worden, mocht de overtreding geregistreerd zijn. Hij gaf de documenten van Carglass en de registratie van zijn tracker af als bewijsmateriaal.

“Pure waanzin”

“Dit is pure waanzin”, aldus Benoît Godart van Vias, het voormalig Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid. “Wie met 148 per uur door een zone 50 rijdt en betrapt wordt, moet meteen voor de politierechter verschijnen. Hij riskeert een boete van minstens 1.600 euro en een rijverbod. Als hij daarna zijn rijbewijs terug wil, zal hij waarschijnlijk eerst ook psychologische tests moeten afleggen.”

Intussen reageerde commercieel directeur Karolien Hameloot van Carglass ook bij RTL Info en zij leek de situatie een stuk ernstiger te nemen dan het filiaal in Charleroi. Zij verzekerde dat zoiets “onaanvaardbaar” was bij het bedrijf. Carglass nam contact op met het filiaal en kreeg dezelfde uitleg te horen als Nicolas. Ook het bedrijf neemt daar geen genoegen mee. Hameloot verzekert dat er maatregelen genomen zullen worden zodat zoiets niet meer kan gebeuren. “Testritten kunnen nodig zijn, maar die moeten gebeuren met respect voor de wegcode”, zegt ze.