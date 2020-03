Nick Bril, sterrenchef van The Jane en August, verkoopt door ‘coronamaatregelen’ kwalitatieve voedingswaren via Instagram Michelle Desmet

13 maart 2020

16u34

Bron: Eigen berichtgeving 7 Nick Bril, runt tweesterrenzaak The Jane en is, volgens de Gault&Millau, met August de beste nieuwkomer van 2019. Na de bekendmaking van de maatregelen van de overheid gisterenavond, uitte de chef-kok zijn medeleven via Instagram maar gaat vandaag nog een stapje verder. Hij verkoopt enkele producten via Instagram: “Het is zonde om kwalitatieve producten weg te gooien. Ik help liever waar nodig”.

Chef-kok Nick Bril is met tweesterrenzaak The Jane en nieuwkomer August een vaste waarde in de culinaire wereld. Toen gisteren werd aangekondigd dat de restaurants en cafés tot en met 3 april 2020 de deuren moeten sluiten, kwam dat hard aan bij de uitbaters.

“De volledige sector krijgt een klap en het is nu belangrijk om elkaar in zulke tijden te ondersteunen en te helpen”, vertelt Nick Bril. Het is bovendien emotioneel zwaar voor de chef-kok die vorig jaar met een brand in The Jane te maken kreeg. “Precies een jaar geleden werden we het slachtoffer van een brand en nu komt zoiets dubbel zo hard aan”.

Verbroedering

“Ik maak ook geen winst op de producten, die worden allemaal verkocht aan de inkoopprijzen”, gaat hij verder. “We zitten in een tijd van verbroedering, ik probeer te helpen waar ik kan”, besluit de chef-kok.

Snel zijn is de boodschap. De zeventig coquilles gingen in minder dan een uur de deur uit.

Lees ook:

Nick Bril: “Brand in The Jane was koude douche. Ik kon maar één ding doen: de knop omdraaien” (+)

RECENSIE. August: terechte beste nieuwkomer in de Gault&Millau (+)