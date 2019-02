Ngo’s vragen Belgische ministers in open brief om “consistent” Europees beleid voor bootvluchtelingen kg

04 februari 2019

17u57

Bron: Belga 0 Dertien ngo's, waaronder 11.11.11, Amnesty International en Artsen Zonder Grenzen, vragen in een open brief aan Belgische ministers dringend actie te ondernemen om de vluchtelingencrisis in de Middellandse Zee te bezweren. Onder andere pleiten de organisaties voor meer ondersteuning voor reddingsschepen en een stopzetting van het terugkeerbeleid naar Libië.

Sinds januari 2018 verdronken minstens 2.500 vrouwen, kinderen en mannen op de Middellandse Zee, maar de "Europese leiders blijven in gebreke bij het beantwoorden van deze tragedie", zo leest de brief. Daarom lanceren de organisaties een “oproep tot een toereikende en consistente ontschepingspolitiek”.



De brief werd onder meer geadresseerd aan premier Charles Michel, minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem, minister van Justitie Koen Geens en minister van Asiel en Migratie Maggie De Block. Zij kunnen overmorgen al actie ondernemen op de volgende Informele Europese Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, luidt het.

Geen akkoord

De laatste zes maanden hebben Europese regeringen - vergeefs - geprobeerd om een akkoord te bereiken over een systeem dat reddingsschepen toelaat om veilig te ontschepen wanneer ze een Europese haven bereiken. De kwestie is nochtans dringend, want "ondertussen blijven mensen die vaak al vreselijke fysieke en mentale beproevingen doorstonden (...) vast zitten op zee".



Bovendien dreigt SOPHIA, de EU-operatie in de Middellandse Zee, bij gebrek aan een akkoord stopgezet te worden. Europese regeringen zetten ook buitensporige druk op de organisaties die zoek- en reddingsmissies uitvoeren op de Middellandse Zee. "In plaats van hun activiteiten te ondersteunen, maakt een aantal EU-lidstaten het moeilijker voor deze organisaties om te opereren, uiten ze ongegronde beschuldigingen en verhinderen ze reddingsschepen om hun havens te verlaten", luidt het.

Libië

De ngo's herinneren er De Block aan dat steeds meer mensen die vanuit Libië vertrekken, door de Libische kustwacht worden onderschept, en terechtkomen in situaties van arbitraire detentie, misbruik, foltering en slavernij. De ngo's hebben het internationale recht aan hun kant: dat schrijft voor dat mensen die gered worden op zee, teruggebracht moeten worden naar de dichtstbijzijnde veilige plaats waar ze bescherming kunnen vinden. Het Verdrag van de Europese Unie, dat het recht op asiel en het non-refoulement garandeert, stipuleert ook dat de lidstaten de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen delen.

Drie eisen

Concreet vragen de ngo's de minister om drie specifieke zaken aan de Raad voor te leggen: de EU moet zoek- en reddingsoperaties steunen, Brussel moet vlotte en voorspelbare ontschepingsakkoorden sluiten en het terugkeerbeleid naar Libië moet wegens de veiligheidsrisico's stopgezet worden. Sowieso moet een punt gezet worden achter de huidige "schip per schip-aanpak", oordelen de organisaties.

Bekijk ook: