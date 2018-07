Ngo's niet te spreken over opvangcentrum Steenokkerzeel: "Gevangenis voor buitenlandse kinderen die geen misdaad begaan hebben"

11 juli 2018

15u14

Bron: Belga

15

"Ook al doen ze er alles aan om het niet zo te laten lijken, het blijft zeer duidelijk een gevangenis", zeggen verschillende ngo's na een bezoek aan de nieuwe woonunits voor families met kinderen in het gesloten centrum van Steenokkerzeel. Nog deze maand zouden de eerste families er opgesloten worden. "We zullen proberen om die families via de rechtbank vrij te krijgen", zegt Sotieta Ngo, directrice van de ngo Ciré.