News City Academy werft aan: ben jij het jonge nieuwstalent dat we zoeken? Loop mee met nieuwsmakers als Freek Braeckman, Faroek Özgünes en Jan Segers

24 juni 2020

08u07 6 Ben je gebeten door nieuws en actualiteit? Heb je een scherpe pen of droom je ervan te schitteren met video of audio? En ben je aan je laatste maanden als student bezig of onlangs afgestudeerd? Dan is er goed nieuws, want vanaf vandaag, woensdag 24 juni, gaat News City - alle nieuwsredacties van DPG Media - op zoek naar het nieuwstalent van morgen. Daarvoor lanceren de redacties de ‘News City Academy’, een unieke, betaalde stage van zes maanden op de redacties van onder meer HLN, VTM NIEUWS, Dag Allemaal en de online videoredactie, de sportredactie, de showbizzredactie en het radionieuws.



Gedurende het programma mogen talenten zich verwachten aan een individuele training op maat. Ze krijgen de kans om mee te lopen met nieuwsmakers als VTM NIEUWS-gezichten Freek Braeckman, Faroek Özgünes en Lies Vandenberghe, politiek journalisten bij HLN Isolde Van den Eynde en Jan Segers, chef voetbal HLN Stephan Keygnaert, technologiejournalist VTM NIEUWS Kenneth Dée en showbizzredacteur HLN Jelle Brans, die hun tips & tricks delen. Jezelf kandidaat stellen voor de News City Academy kan vanaf vandaag 24 juni tot en met 7 juli via newscityacademy.be.

Nicholas Lataire, adjunct content directeur News City, geeft meer uitleg bij het project: “Online, op tv, in de krant, in onze magazines en op de radio: alles begint bij talent en de sterkst mogelijke inhoud. Daar geloven we bij News City hard in. Daarom willen we talenten de kans geven om bij al onze media en op al onze redacties mee te lopen. Ze zullen brainstormen met onze journalisten, artikels, reportages, radioberichten en video’s maken en opbouwende feedback krijgen van onze hoofdredacteuren en chefs. We geven hen dus écht een journalistiek bad. We staan open voor pas afgestudeerden met een brede, hogere opleiding. Een journalistieke opleiding is geen must, een scherpe geest des te meer. Zolang ze gepassioneerd zijn om de waarheid te achterhalen en boeiende verhalen te vertellen in tekst, video of audio.”

Freek Braeckman, nieuwsanker bij VTM NIEUWS, is een van de nieuwsmakers die de jonge talenten zal begeleiden: “Leren door te doen en het ook samen te doen, dat is de opzet van de News City Academy. In de rol van mentor wil ik jong talent vooral op weg helpen op de werkvloer door hen professioneel advies te geven tijdens dit groeitraject. Ik kijk ernaar uit om het nieuwstalent van morgen te ontmoeten!”

Wie kan deelnemen aan de News City Academy?

De News City Academy richt zich op pas afgestudeerde studenten uit een brede waaier aan opleidingen zoals journalistiek, economie, geschiedenis, rechten, wetenschappen,... Studenten kunnen zich kandidaat stellen door zich te registeren via newscityacademy.be tot en met 7 juli. Nadien ontvangen ze online opdrachten en worden enkele kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met de hoofdredactie. Uiteindelijk starten zes deelnemers in oktober aan hun betaalde stage van zes maand bij de News City Academy.

Interesse in de News City Academy? Surf dan naar newscityacademy.be en schrijf je snel in.